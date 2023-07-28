Cкончался заслуженный деятель искусств Мамед Мамедов

Заслуженный деятель искусств России, режиссер, актер Мамед Гашим оглу Мамедов скончался в Москве.

Об этом Day.Az сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

Мамед Мамедов снялся в главных ролях, произведенных в 1976-1989 годах на киностудии "Азербайджанфильм" фильмах, таких как Vulkana doğru (1977), Anın quruluşu (1980), Bağlı qapı (1981), Üzeyir ömrü (1981), Gümüşü furqon (1982), Asif, Vasif, Ağasif (1983), Burulğan (1986), Təxribat (1990).

Отметим, что покойный - брат народной артистки Азербайджана, актрисы Шафиги Мамедовой.