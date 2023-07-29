Потрясающее шоу FATA MORGANA- свадебные обряды Азербайджана с гастрономическим изыском

На сцене White Beach Club (Event Hall) в Sea Breeze Resort состоялось уникальное национальное шоу FATA MORGANA, сообщает Day.Az.

FATA MORGANA - это восточная сказка, которая рассказывает историю истинной любви Джафара и Лейлы. С первых секунд гости попадают в сказочную атмосферу Востока, заглядывают в мир волшебства, красоты и любви, знакомятся со старейшими свадебными обрядами Азербайджана, яркими и красочными, как восточный базар. Гостей встречали национальной музыкой и угощали азербайджанским чаем, фруктами и традиционными сладкими блюдами. Блюда по древним традиционным рецептам, чарующие музыкальные мотивы и темпераментные национальные танцы, в которых жемчужиной стал знаменитый "Яллы" - танец мира, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, интерактив артистов со зрителями, театрализованная подача национального блюда "Шах-плов", афтепати с выступлением местных кавер-групп - потрясающее большое иммерсионное шоу погрузило гостей в атмосферу Востока.

Каждый стал частью большого перфоманса, наслаждаясь красотой, великолепием национальной азербайджанской культуры и кухни.

По сюжету, Джафар и Лейла повстречались на базаре. Посреди бурлящей суеты их взгляды пересеклись случайно, но отвести глаз друг от друга было уже невозможно. Любовь захлестнула их сердца, как волна Каспийского моря песчаный берег. Но, как и в любой сказке, чтобы быть вместе, Джафар и Лейла должны были пройти через испытания. Родители девушки поставили условие - только достойнейший из достойных сможет стать ее мужем. Джафар был готов на все ради любимой и решил любым способом доказать искренность своих чувств. Родители Лейлы спрятали ее в отеческом дворце. Там девушка покорно ждала свою судьбу. Джафар же отправился на ее поиски. Долог и тернист был его путь, но он с достоинством преодолевал любые испытания. Из гарема, куда обманом заманили его коварные соблазнительницы, выбрался Джафар, не моргнув и глазом. Благодаря мужеству, мудрости и упорству победил всех конкурентов и добрался до дворца, где ждала его прекрасная и нежная Лейла. Тогда родители девушки увидели, как сильна и непоколебима любовь этих двух сердец. Они поняли, что нет достойнее мужа для их дочери.

Над созданием шоу работала интернациональная команда. В программе приняли участие - Фольклорный народный азербайджанский ансамбль песни и танца "Одлар Юрду" под руководством народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой, хореограф-постановщик- заслуженный артист Азербайджана Гюльмамед Шахвердиев, танцевальный коллектив восточного танца "Ясмин" (Россия), режиссёр-постановщик шоу - Анастасия Широкова (Россия).