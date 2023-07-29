Музыка Сергея Рахманинова и сонеты Уильяма Шекспира – великолепный концерт в рамках Габалинского международного музыкального фестиваля

В рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля на открытой сцене отеля Qafqaz Resort состоялся концерт с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Симфонический оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера - заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солист программы - лауреат республиканских и международных конкурсов, пианист Али Мамедов.

Вначале мероприятия выступила профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана Захра Гулиева, которая отметила, что у Габалинского международного музыкального фестиваля есть прекрасная традиция - отмечать юбилеи композиторов, музыкантов, внесших значимый вклад в музыкальную культуру, исполнять их произведения, чтить их память и творческое наследие.

Захра Гулиева подчеркнула, что в 2023 году отмечается 150-летний юбилей Сергея Рахманинова, и в ходе концертной программы будут исполнены его произведения.

"Творчество Сергея Рахманинова всегда вызывает большой интерес, привлекает внимание музыкантов и слушателей. На концерте мы представим его произведения в соединении с творчеством еще одного гения - величайшего поэта и драматурга Уильяма Шекспира", - сказала Захра Гулиева.

Далее слово было передано музыке, в программе прозвучали - Симфония №2 (третья часть) и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Представленные музыкальные произведения заворожили с первых минут и не отпускали до последней ноты. Высочайший профессионализм, мастерство музыкантов оркестра, дирижера и солиста вызвали восторг слушателей и в полной мере раскрыли характер произведений. Оркестр звучал ярко, слаженно, красиво. Сложные произведения Сергея Рахманинова оркестр исполнил с большим вдохновением, передав эмоциональность, красочную музыкальную палитру и содержание сочинений. Под исполнение Симфонии №2 были зачитаны сонеты Уильяма Шекспира, что придало вечеру неповторимую атмосферу, поэтическую и музыкальную духовность.

Интересно слушателям было наблюдать и за дирижерской манерой Фуада Ибрагимова, они следили за каждым взмахом его руки и мимикой. А пианист Али Мамедов покорил слушателей виртуозной игрой, которая нашла отклик в сердце каждого.

Концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли стал ярким музыкальным событием. Публика с большим теплом приняла концертную программу, наградив музыкантов оркестра, дирижера и солиста оглушительными овациями и криками "Браво!".

Как сказал Trend заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов, быть частью грандиозного Габалинского международного музыкального фестиваля для него является большой ответственностью.

"В ходе концерта мы исполнили два произведения Сергея Рахманинова Симфонию №2, а также Концерт для фортепиано с оркестром, где солировал наш талантливый пианист Али Мамедов, который получает образование в США. Отмечу, что проведение Габалинского международного музыкального фестиваля - это красивая традиция. Художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли очень бережно заботится о всей программе. Прекрасная природа Габалы гармонирует со звучащей здесь музыкой, а также, что особо ценно, на фестивале всегда очень много внимания уделяется молодым, начинающим талантам - они будущее нашей страны. Все это происходит при организации Фонда Гейдара Алиева и при поддержке министерства культуры Азербайджана. И эта забота, внимание необходимы и важны для того, чтобы наша прекрасная музыка, наши талантливые исполнители и оркестры, зарубежные музыканты, которые приезжают сюда, демонстрировали свое творчество. Я выражаю огромную благодарность за проведение этого фестиваля", - сказал Фуад Ибрагимов.

По словам лауреата республиканских и международных конкурсов, пианиста Али Мамедова, для него огромная честь выступать на Габалинском международном музыкальном фестивале, делить сцену с прекрасными музыкантами.

"Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проведение этого престижного мероприятия и пропаганду нашей культуры и музыки. Также хочу выразить свою признательность художественным руководителям фестиваля - народным артистам Азербайджана Фархаду Бадалбейли и Мураду Адыгезалзаде. Для меня приезжать в Азербайджан и выступать здесь с концертом - всегда праздник. До этого я выступал на Габалинском международном музыкальном фестивале в качестве солиста, но в рамках этой программы впервые выступаю здесь с оркестром. Работать с такими музыкантами, быть в окружении замечательных людей, ощущать их поддержку - большая честь", - отметил Али Мамедов.

Напомним, что XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 27 июля - 2 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В текущем Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с азербайджанскими музыкантами принимают участие всемирно известные исполнители, дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.

На Габалинском международном музыкальном фестивале, который традиционно проводится с 2009 года, ценителей и знатоков музыки ждут интересные программы. В течение недели в рамках фестиваля будут организованы вечера классической и камерной музыки, а также мугама.

Фото: Сеймур Исмаилов