Национальный музей искусств расширяет сотрудничество с Турцией

Азербайджанский национальный музей искусств подписал протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства с Управлением культуры и туризма турецкой провинции Измир и Эгейским университетом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", протокол подписан с целью повышения уровня существующего сотрудничества в области культуры и искусства.

По словам главы Управления культуры и туризма провинции Измир, первыми конкретными результатами этого двустороннего сотрудничества станут организация выставок турецких экспонатов, хранящихся в коллекции Музея искусств, а также других культурных мероприятий. В то же время планируется взаимный обмен преподавателями Эгейского университета и сотрудниками Азербайджанского национального музея искусств.

В рамках визита в Измир представители Азербайджанского национального музея искусств встретились с известными деятелями искусства и культуры этого города, ознакомились с музеями.