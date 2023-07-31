С 1 по 4 августа в Баку пройдут Дни культуры Узбекистана.

Как сообщает Day.Az, в рамках Дней культуры, организованных Министерством культуры Узбекистана, состоится большая концертная программа с участием известных узбекских артистов, будут продемонстрированы театрализованные представления, пройдут книжная выставка и другие мероприятия.

На протяжении четырех дней перед азербайджанскими ценителями искусства выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимджон Исмаилов, Зулайхо Бойханова, Гулсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.