В Национальной библиотеке откроется «Уголок узбекской литературы»

В рамках Дней культуры Узбекистана в Баку 2 августа в Азербайджанской национальной библиотеке Азербайджана откроется "Уголок узбекской литературы".

Как сообщили Day.Az в библиотеке, в этот день также состоится презентация нового издания произведения видного представителя узбекской литературы Абдуллы Гадири "Минувшие дни" ("Otgan kunlar"), переведенного на азербайджанский язык.

В мероприятиях примут участие министры культуры Узбекистана и Азербайджана.