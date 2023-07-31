https://news.day.az/culture/1585582.html В Национальной библиотеке откроется «Уголок узбекской литературы»
В Национальной библиотеке откроется «Уголок узбекской литературы»
В рамках Дней культуры Узбекистана в Баку 2 августа в Азербайджанской национальной библиотеке Азербайджана откроется "Уголок узбекской литературы".
Как сообщили Day.Az в библиотеке, в этот день также состоится презентация нового издания произведения видного представителя узбекской литературы Абдуллы Гадири "Минувшие дни" ("Otgan kunlar"), переведенного на азербайджанский язык.
В мероприятиях примут участие министры культуры Узбекистана и Азербайджана.
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