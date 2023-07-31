В Баку выступит Дмитрий Дюжев со спектаклем "Евгений Онегин"

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 21 октября в 19.00, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев представит моноспектакль, исполнив известное произведение Александра Пушкина "Евгений Онегин", сообщает Day.Az.

"Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева - это увлекательное действие концептуального театра "В игре", впечатляющий своей глубиной и характером исполнения. В спектакле прозвучит музыка русского классика Сергея Прокофьева, написанная специально для этой постановки в знаменитом Камерном театре. Режиссер спектакля - народная артистка России Антонина Кузнецова. Пианист - лауреат международных конкурсов Петр Строганов.

"Преимущество концертного зала Оперной студии при БМА в том, что сцена расположена близко к партеру: такая конфигурация позволяет актёру и пианисту быть в прямом контакте со зрителями. Вы почувствуете игру, чувства и эмоции максимально полно! Оцените шедевр мировой литературы по-новому!". - говорится в сообщении организаторов.