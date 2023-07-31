Представлена программа Дней культуры Узбекистана в Азербайджане

В Баку пройдут Дни культуры Узбекистана, организованные министерством культуры Узбекистана, в рамках которых состоится большая концертная программа с участием известных узбекских деятелей искусства, показы театральных постановок, проведение книжных выставок и другие мероприятия.

В рамках Дней культуры выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмаилов, Зулайхо Бойханова, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.

Посольство Узбекистана в Азербайджане представило Day.Az программу Дней культуры, которые пройдут в Баку.

1 августа

18.00 - 18.45 - Посещение делегацией Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов

19.00 - 21.00 - Торжественная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней культуры Узбекистана с участием Государственного симфонического оркестра Узбекистана во Дворце Гейдара Алиева. Церемония награждения деятелей искусств Узбекистана Государственной премией Азербайджана.

2 августа

11.30 - 13.00 - Церемония открытия уголка "Литература и искусство Узбекистана" в здании Национальной библиотеки Азербайджана. Презентация переведенной на азербайджанский язык книги великого представителя узбекской литературы и основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри "Otgan kunlar " (Дни минувшие).

18.00 - 19.30 - Показ коллективом Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими спектакля по произведению великого представителя узбекской литературы, основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри "Otgan kunlar " (Дни минувшие) на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра.

3 августа

18.00 - 19.30 - Показ коллективом Узбекского государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими спектакля "Kaynona" (Qayınana, Теща) по произведению азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра.

20.00 - 21.00 - Выставка кулинарии и ремесел Узбекистана на Приморском бульваре, концертная программа мастеров фольклора.