https://news.day.az/culture/1585949.html Азербайджанский национальный музей ковра обновил экспозицию - ФОТО
Азербайджанский национальный музей ковра обновил экспозицию - ФОТО
В Азербайджанском национальном музее ковра обновлена экспозиция, сообщили Day.Az в музее.
Напомним, что с 21 по 31 июля Азербайджанский национальный музей ковра был закрыт для посещения в связи с проведением профилактических работ. С первого августа музей вновь открыл свои двери для посетителей.
В обновленной экспозиции посетителей ждут новые экспонаты - роскошные, изысканные ковры, которые они еще не видели.
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