Азербайджанский национальный музей ковра обновил экспозицию

В Азербайджанском национальном музее ковра обновлена экспозиция, сообщили Day.Az в музее.

Напомним, что с 21 по 31 июля Азербайджанский национальный музей ковра был закрыт для посещения в связи с проведением профилактических работ. С первого августа музей вновь открыл свои двери для посетителей.

В обновленной экспозиции посетителей ждут новые экспонаты - роскошные, изысканные ковры, которые они еще не видели.