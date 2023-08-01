Делегация Узбекистана посетила Азербайджанскую национальную библиотеку

Посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов, народный поэт Узбекистана Махмуд Тоиров, главный редактор газеты "Литература и искусство Узбекистана" Салим Ашур, писатель Хондамир Кадыри, член Союза писателей Узбекистана Бахадур Каримов и заведующий отделом развития культурной деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан Джамшидбек Ниязбеков посетили Азербайджанскую национальную библиотеку им. М.Ф.Ахундзаде.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, что Азербайджанская национальная библиотека активно сотрудничает с Национальной библиотекой Узбекистана.

В свою очередь посол Бахром Ашрафханов сказал, что дружеские отношения между двумя братскими странами в области культуры и литературы широко развиваются. Посол подчеркнул, что существуют совместные проекты с Институтом литературы имени Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана, Бакинским государственным институтом, Азербайджанским университетом языков и рядом организаций, добавил, что на азербайджанский язык переведены произведения классиков узбекской литературы, образцы современной узбекской литературы.

В завершение гости ознакомились с действующими в библиотеке "Уголком Гейдара Алиева", "Залом международного сотрудничества".