В Баку простились с Джамилем Фараджовым

Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Джамиль Фараджов похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку, сообщает в среду Day.Az.

Церемония прощания с Джамилем Фараджовым прошла в мечети Тезепир, в ней приняли участие родные, близкие, коллеги Фараджова, известные деятели культуры и искусства.

Джамиль Фараджов скончался 1 августа в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Джамиль Фараджов родился 13 февраля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), во время учебы интересовался кино и театром - был одним из организаторов институтской любительской киностудии и студенческого театра. Также окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств). С 1970 года работал режиссером на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. За годы работы в отечественном кинематографе был режиссером и сценаристом десятков документальных фильмов, сюжетов для сатирического киножурнала "Мозалан", художественного телефильма "Жена моя, дети мои", кинохроники киножурналов