В рамках "Недели азербайджанского кино" будут показаны классические фильмы. Это особенно значимо для нашего кинематографа. Отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие создания киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Как сообщает Day.Az, по инициативе и организации Министерства культуры со 2 по 9 августа на действующих в нашей стране телеканалах будут показаны классические фильмы под названием "Неделя азербайджанского кино".

По случаю Дня кино в кинотеатрах также будет организован ретроспективный показ азербайджанских фильмов. В рамках акции вход в кинотеатры будет бесплатным для просмотра наших национальных фильмов.