https://news.day.az/culture/1586306.html В рамках «Недели азербайджанского кино» будут показаны классические фильмы
В рамках «Недели азербайджанского кино» будут показаны классические фильмы
В рамках "Недели азербайджанского кино" будут показаны классические фильмы. Это особенно значимо для нашего кинематографа. Отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие создания киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Как сообщает Day.Az, по инициативе и организации Министерства культуры со 2 по 9 августа на действующих в нашей стране телеканалах будут показаны классические фильмы под названием "Неделя азербайджанского кино".
По случаю Дня кино в кинотеатрах также будет организован ретроспективный показ азербайджанских фильмов. В рамках акции вход в кинотеатры будет бесплатным для просмотра наших национальных фильмов.
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