Русский дом в Баку отправил победителей конкурсов и олимпиад в Дагестан

Победители конкурсов и олимпиад, организованных Русским домом в Баку, отправились в Республику Дагестан по программе "Здравствуй, Россия!".

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре, за неделю пребывания в России ребята посетят Москву и Махачкалу с культурной и экскурсионной программами.

Программа "Здравствуй, Россия!" реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно более 700 соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет из различных уголков мира приезжают в Россию, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать ее многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей в других странах.