Столкновения на культурном фестивале в Швеции

55 человек пострадали в результате беспорядков на фестивале на культурном фестивале "Эритрея Скандинавия" в Стокгольме. Мероприятия переросли в хаос, когда в столкновения вступили сторонники и противники президента Эритреи Исаайяса Афеверки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Критики режима ворвались на место проведения фестиваля, подожгли палатки и машины. Задержаны свыше сотни участников беспорядков. Ранения также получили полицейские.

Критики режима утверждают, что фестиваль используется для пропаганды.

Правозащитные организации называют Эритрею одной из самых репрессивных стран мира.