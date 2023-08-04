https://news.day.az/culture/1586859.html Столкновения на культурном фестивале в Швеции - ВИДЕО
Столкновения на культурном фестивале в Швеции - ВИДЕО
55 человек пострадали в результате беспорядков на фестивале на культурном фестивале "Эритрея Скандинавия" в Стокгольме. Мероприятия переросли в хаос, когда в столкновения вступили сторонники и противники президента Эритреи Исаайяса Афеверки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Критики режима ворвались на место проведения фестиваля, подожгли палатки и машины. Задержаны свыше сотни участников беспорядков. Ранения также получили полицейские.
Критики режима утверждают, что фестиваль используется для пропаганды.
Правозащитные организации называют Эритрею одной из самых репрессивных стран мира.
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