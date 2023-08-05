Азербайджанская "Свекровь" заговорила на узбекском языке

В рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа, на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра выступил коллектив Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Театральный коллектив из Узбекистана представил вниманию бакинских зрителей музыкальную постановку "Kaynona" (Qayınana/Свекровь) по произведению азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова на музыку Закира Багирова и Тофига Гулиева.

Спектакль поставил режиссер Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими Достон Хакбердиев, художник - Джалаладдин Рахимов, директор постановки - Акмал Тураев.

Постановка была тепло принята бакинским зрителем, публика с интересом наблюдала за хорошо знакомым сюжетом, искренне смеялась над диалогами героев.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа, при организации министерства культуры Узбекистана, состоялись концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия.