Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер

Деятели культуры и искусства Узбекистана совершили экскурсию по древней части Баку - Ичеришехер, сообщает Day.Az.

Ознакомительная прогулка, в ходе которой состоялось посещение исторических и архитектурных памятников, знаковых мест Ичеришехер прошла в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.

Гостям было рассказано об истории, культуре и традициях Азербайджана. На память об экскурсии у деятелей искусств Узбекистана остались многочисленные фотографии, сделанные в солнечном Баку.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа при организации министерства культуры Узбекистана, состоялись концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия, которые были встречены азербайджанской публикой с огромным интересом.