Коллектив Аздрамы поздравил Рамиза Мелика с 80-летним юбилеем

Художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде, исполняющий обязанности директора театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Аскеров, народный артист Азербайджана Гаджи Исмайлов, заведующий труппой Эльнур Мамедов, заместитель председателя профсоюза театра Нигяр Исрафилгызы навестили народного артиста Азербайджана Рамиза Мелика у него дома, сообщили Day.Az в театре.

Визит был приурочен к 80-летнему юбилею Рамиза Мелика. В ходе беседы руководство и члены коллектива театра дали высокую оценку заслугам Рамиза Мелика в развитии театрального и -киноискусства. Народного артиста поздравили с юбилеем, вручили поздравительное письмо, награду и подарок.

Руководство театра пожелало народному артисту скорейшего выздоровления.

В свою очередь Рамиз Мелик выразил признательность за внимание и заботу, пожелал руководству и коллективу театра успехов в работе. Актер отметил, что состояние его здоровья постоянно находится в центре внимания министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Рамиз Мелик родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.