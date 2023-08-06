https://news.day.az/culture/1587201.html Утерянная картина Джона Констебла будет выставлена на аукцион
Утерянная картина Джона Констебла будет выставлена на аукцион
Натюрморт английского художника XVI века Джона Констебла будет выставлен на торги. На данный момент владельцы картины выбирают аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Картина была случайно обнаружена в гостевом крыле в замке Craufurdland недалеко от Глазгоу. На данный момент замок принадлежит британскому аристократу Саймону Крафурду и его жене Эдити. Эксперты оценили картину в 2,5 миллиона долларов.
Картина уже проходила экспертизу 10 лет назад и была признана подделкой. Повторная экспертиза признала картину ранее неизвестной работой одного из самых известных британских пейзажистов Джона Констебла.
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