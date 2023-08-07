Минкультуры поздравило Сакита Мамедова с юбилеем

В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным представителем современного азербайджанского изобразительного искусства, народным художником Азербайджана Сакитом Мамедовым, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Встреча была приурочена к 65-летнему юбилею мастера кисти.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил художника с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и новых творческих успехов. Сакиту Мамедову была вручена Почетная грамота министерства культуры.

На встрече было отмечено, что своим богатым творчеством Сакит Мамедов внес вклад в развитие азербайджанского изобразительного искусства, выработал свой уникальный стиль. Его многочисленные успехи на международных фестивалях искусства, получение им международных наград, а также то, что его работы хранятся в престижных частных коллекциях, музеях и галереях является одновременно достижением изобразительного искусства Азербайджана. Было подчеркнуто, что народный художник также охотно делится секретами своего мастерства с молодежью.

Сакит Мамедов выразил признательность за оказанное внимание и высокую оценку его творчества.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию и популяризации национального изобразительного искусства.