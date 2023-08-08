"Насими" и "Бабек" азербайджанского кино отмечает 75-летний юбилей

Сегодня известный и любимый миллионами зрителей актер, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народный артист Азербайджана Расим Балаев отмечает 75-летний юбилей, сообщает Day.Az.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года, его детство прошло в Агсуинском районе. Когда ему исполнилось пять лет, он начал изучать буквы, а в шестилетнем возрасте уже читал газеты. В районе тогда выходила газета "Ени хайат" ("Новая жизнь"), в которой ребенок находил орфографические ошибки. Когда об этом стало известно в редакции газеты, все очень удивились тому, что шестилетний мальчик находит орфографические ошибки в словах и предложениях.

В школе, где учился Расим Балаев, со временем был создан радиоузел, который на больших переменах транслировал радиопередачи. И Балаев, обладая прекрасным голосом и умением декламировать стихи, стал, как говорят сегодня, школьным радио-диджеем. Затем он записался в школьный кружок, в котором подготавливали отрывки из пьес и драматических спектаклей.

В выпускном классе Расим Балаев принял решение стать актером. В 1965 году он поступил в театральный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В конце 1972 - начале 1973 гг. начались съемки художественного фильма "Насими" по сценарию Исы Гусейнова, где Балаев исполнил главную роль. Затем были замечательные образы в других полюбившихся зрителям фильмах.

Яркие образы, которые актер воплотил в таких кинолентах, как "Насими", "Бабек", "Седлайте коней", "Удар в спину", "Допрос", "Я еще вернусь", "Мерзавец", "Джинн в микрорайоне", "Маленький человек в большой войне", "Ловушка", "Комната в отеле", "Стамбул, Стамбул", "Дронго", "Жизнь Джавида", "Вестник рассвета" и многих других оставили значительный след в национальном кинематографе и вошли в золотой фонд киноискусства.

Day.Az поздравляет народного артиста с юбилеем, желает крепкого здоровья и творческого долголетия!

Представляем вниманию читателей фотокадры из известных фильмов, в которых был занят Расим Балаев.