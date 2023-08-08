Министр культуры встретился с Акифом Исламзаде

8 августа в Министерстве культуры состоялась встреча с видным представителем азербайджанского эстрадного искусства, персональным стипендиатом Президента Азербайджанской Республики Акифом Исламзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что министр Адиль Керимли поздравил Акифа Исламзаде, которому на днях исполнилось 75 лет, с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Затем А.Исламзаде был вручен почетный диплом Министерства культуры.

Акиф Исламзаде выразил благодарность за внимание, проявленное к его деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии музыкального искусства и сохранении традиций азербайджанской эстрады.

В конце была сделана фотография на память.