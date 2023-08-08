В Баку пройдет Международный юношеский кинофестиваль SALAM

28-31 августа 2023 года в Баку пройдет второй выпуск Международного юношеского кинофестиваля SALAM, организованного киностудией Narimanfilm, сообщает Day.Az.

Цель фестиваля - создать пространство для общения подростков из разных стран. Участников ждет интересная программа, включающая показы новейших кинолент, встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и многое другое.

В фестивале могут принять участие подростки в возрасте от 13 до 17 лет.