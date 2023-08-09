О джазе красками на холсте

В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля-2023 (Baku Jazz Festival 2023) пройдет выставка заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбанова, сообщает Day.Az.

Проведение фестиваля в текущем году запланировано на 6-15 октября, в его рамках будет организован ряд интересных мероприятий. Среди них выставка Эльдара Гурбанова, который специально для фестиваля работает над созданием серии картин, посвященных джазу.

Эльдар Гурбанов родился и вырос в Баку. В 1969 году окончил факультет живописи Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, в 1986 году - Азербайджанский педагогический институт (сейчас - Азербайджанский государственный педагогический университет). С 1979 года - член Союза художников Азербайджана.

Первая персональная выставка художника состоялась в 1987 году в Баку. Работы Эльдара Гурбанова были представлены в Чехии, Болгарии, Польше, Мексике, Франции, Италии, Турции, Германии, США и ряде других стран.