Замминистра культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности

Заместитель министра культуры Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Гасан Керимов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим первый заместитель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением Гасан Ибрагим оглу Сеидов назначен заместителем министра культуры Нахчыванской Автономной Республики. Он также будет временно исполнять обязанности министра.