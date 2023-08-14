Около 400 подростков примут участие во втором выпуске Международного юношеского кинофестиваля "Салам"

Киностудия "Нариманфильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана, а также генеральном спонсорстве PASHA Holding 28-31 августа 2023 года проведет второй выпуск Международного юношеского кинофестиваля "Салам", сообщили Day.Az на киностудии.

Основной целью кинофестиваля "Салам" является создание дружественных связей между подростками Азербайджана и других стран, продвижение культуры нашей Родины, воспитание подростков в соответствии с универсальными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юной зрительской аудитории посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов и предоставления им базовых знаний о кинопроизводстве.

Во втором выпуске кинофестиваля "Салам", который будет проходить в Центре культуры "Зира" (Эко Парк), предполагается участие около 400 подростков, как из Азербайджана, так и из зарубежных стран.

Организаторы уверены, что фестиваль оставит в памяти участников положительные воспоминания и обогатит культурную повестку дня нашей страны.

Отметим, что первый выпуск фестиваля "Салам", проведенный киностудией со 2 по 5 сентября 2019 года, прошёл с большим успехом. Показы фильмов разных стран, проведение встреч с режиссёрами и актёрами, обсуждение фильмов, а также демонстрация снятых подростками короткометражных видеороликов на большом экране произвели на гостей и участников особое впечатление.

Каждый из 300 подростков, принявших участие в фестивале, провел эти четыре дня с большой пользой. Так, фестиваль, объединивший представителей 11 стран (Азербайджан, Германия, Италия, Северная Македония, Грузия, Россия, Украина, Турция, Хорватия, Индия, Пакистан), смог занять свое уникальное место в культурной жизни общественности, вызвав положительные отзывы как в Азербайджане, так и в других странах. Вследствие этого для участия во втором кинофестивале "Салам" начали поступать заявки как из школ Баку и регионов, так и из зарубежных стран.

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