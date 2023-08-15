Азербайджанский дирижер выступил на закрытии международного оперного фестиваля в Германии

В Бадендорф (Германия) состоялось торжественное закрытие международного оперного фестиваля Immling Festival с участием звезд оперного искусства. Об этом Day.Az сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

На закрытии фестиваля по традиции Баварским фестивальным оркестром управляли три дирижера - основатель фестиваля и художественный руководитель Корнелия фон Керсенброк (Германия), главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев и профессор Тбилисской государственной консерватории Михаил Едишарашвили (Грузия).

Концерт вызвал огромный интерес среди публики, которая за несколько недель до мероприятия раскупила все билеты.

Учитывая огромный интерес зрителей, организаторам пришлось открыть главный вход в зал и расставить дополнительные стулья.

На гала-концерте, который продолжался около 4 часов, были исполнены лучшие образцы мировой оперной музыки - арии, дуэты, ансамбли из опер Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франческо Чилеа, Жюля Массне, Жоржа Бизе, Шарля Франсуа Гуно, Рихарда Вагнера, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Захария Палиашвили. В концерте приняли участие оперные певцы из Великобритании, Германии, Мексики, Чили, Украины, Казахстана, Грузии и других стран.

С большим энтузиазмом немецкая публика встретила в конце программы исполнение фрагментов из балета "Семь красавиц" великого азербайджанского композитора Гара Гараева под управлением дирижера Эйюба Гулиева.