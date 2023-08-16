На российском телеканале покажут фильм, посвященный Муслиму Магомаеву

20 августа в эфире Первого канала России состоится показ документального фильма "Лучший голос Земли" и телевизионных версий концертов, посвященных народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву, сообщает Day.Az.

На российском телеканале в 12:15 по московскому времени состоится показ документальной киноленты "Лучший голос Земли". В фильме рассказывается о главных жизненных историях Муслима Магомаева.

В 13:25 будет показана запись концерта, посвященного 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора. В 14:50 российский канал продемонстрирует в эфире телевизионную версию концерта, посвященного 70-летнему юбилею народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте он был удостоен I премии, а в Каннах - "Золотой пластинки".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.