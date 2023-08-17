В филармонии пройдет концерт, посвященный дню рождения Ниязи
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Концерт, посвященный 111-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося дирижера и композитора Ниязи, состоится 20 августа на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева.

Как сообщили Day.Az в филармонии, на концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджанской Республики Фуада Ибрагимова. Солисты - Фатима Джафарзаде (сопрано) и Гюльнар Гюдратли (певица).

В программе прозвучат всеми любимые произведения композитора.