В Баку почтили память народной артистки Ильхамы Гулиевой

Представители министерства культуры Азербайджана, известные деятели культуры и искусства почтили память известной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой, сообщает Day.Az.

Деятели культуры и искусства, родные и близкие Ильхамы Гулиевой посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтив память известной исполнительницы в день ее 80-летия.

Отметим, что Ильхама Гулиева родилась 17 августа 1943 года. Получила образование на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета (сейчас - Бакинский государственный университет). Еще студенткой начав трудовую деятельность выступлениями в различных музыкальных коллективах, Ильхама Гулиева заняла свое место в ряду известных исполнителей, благодаря своему таланту, с помощью которого она овладела на профессиональном уровне тонкостями музыкального искусства.

В 1962 году Ильхама Гулиева стала победительницей Всесоюзного студенческого фестиваля в Москве. В 1965-1970 годах она была солисткой эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского государственного комитета по телевидению и радиовещанию, а с 1980 года в течение долгого времени - Азербайджанского государственного гастрольно-концертного объединения.

В репертуаре Гулиевой были песни азербайджанских и зарубежных композиторов. Она с большим успехом гастролировала за рубежом (Великобритания, Испания, Дания, Турция, Германия). Сняла множество клипов, выпустила несколько альбомов.

Скончалась 25 февраля 2016 года. Похоронена на второй Аллее почетного захоронения рядом с родителями - народными артистами Азербайджана Тукезбан Исмайловой и Габибом Байрамовым.