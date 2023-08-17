Пока звучит музыка Муслима Магомаева, он будет вечно жить в наших сердцах

Пока звучит музыка Муслима Магомаева, его песня "Азербайджан", он будет вечно жить в наших сердцах.

Об этом, как передает Day.Az, сказали известные оперные певицы - народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова на мероприятии в Аллее почетного захоронения в Баку, посвященном 81-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

"Я не раз выступала с Муслимом Магомаевым на одной сцене. Его голос, богатейшего тембра баритон навсегда в памяти - обаятельный, сценичный, чарующий... Его ранний уход - большая печаль... Но пока звучит его музыка, его песня "Азербайджан", он будет вечно жить в наших сердцах", - сказала народная артистка СССР Фидан Гасымова.

Народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова добавила, что Муслим Магомаев всегда относился к их творчеству с большим вниманием, следил за успехами.

"Такое отношение демонстрировало широту его души и сердца. Он был прекрасным человеком, настоящим гражданином. Его незабываемый голос всегда будет с нами. Безусловно, Муслим Магомаев - великий певец", - подчеркнула народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова.

Она также добавила, что Муслим Магомаев был одним из друзей их с сестрой брата, бывал у них дома. "Возможно, некоторые из его песен впервые были исполнены именно у нас дома", - отметила Хураман Гасымова.

Отметим, что 17 августа в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора. Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год...

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники творчества легендарного исполнителя и композитора.