Муслим Магомаев был фантастическим музыкантом.

Об этом, как передает Day.Az, сказал народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли на мероприятии в Аллее почетного захоронения в Баку, посвященном 81-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

"У Муслима было огромное сердце. Он был фантастическим музыкантом, композитором, пианистом, художником... Муслим Магомаев живет в сердцах, в памяти, ведь его музыка звучит каждый день", - сказал народный артист СССР.

Рассказывая о дружбе с Муслимом Магомаевым, Фархад Бадалбейли добавил, что терять друзей очень тяжело.

Отметим, что 17 августа в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора. Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год...

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники творчества легендарного исполнителя и композитора.