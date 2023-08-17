17 августа в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора. Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год...

Вдова легендарного исполнителя и композитора - народная артистка СССР Тамара Синявская в беседе с журналистами отметила, что визит в Баку для нее крайне важен, передает Day.Az.

"Бывает, что я и не один раз в году приезжаю. Раньше состояние здоровья мне позволяло совершать визиты чаще - почти каждый месяц, сейчас в лучшем случае два-три раза. Но один раз я обязательно должна приехать, потому что без этого не могу дышать, мне обязательно надо побыть там, где он..." - сказала Тамара Синявская.

Народная артистка СССР подчеркнула, что душа Муслима Магомаева всегда рядом с ней, и она ощущает ее присутствие не только в Баку, но и в Москве...

"Он всегда и везде, не бросает, не разрешает оторваться ни на секунду, чего я сама и не желаю. Я желаю, чтобы он был всегда рядом..." - добавила она.