Юсиф Эйвазов и аргентинский режиссер Хьюго де Ана обсудили постановку "Аиды" в азербайджанском театре

Народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов встретился с известным аргентинским оперным режиссером Хьюго де Ана, сообщили Day.Az в пресс-службе театра. Встреча прошла в городе Буэнос-Айрес (Аргентина)

В рамках встречи состоялось обсуждение постановки оперы "Аида" в новом формате после реконструкции Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Отметим, что Хьюго де Ана ставил спектакли в оперном театре "Ла Скала", античном римском амфитеатре Арена-ди-Верона, Ковент-Гардене, Сиднейском оперном театре, Театре "Колон", Королевском театре и на других всемирно известных оперных сценах.