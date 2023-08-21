Стартовала продажа билетов на 6-й Международный фестиваль анимации ANIMAFILM

С 6 по 10 сентября 2023 года в Киноцентре "Низами" в Баку при поддержке министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и при организации Азербайджанской ассоциации анимации и ООО "PERI FILM" пройдет 6-й Международный фестиваль анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, сообщили Day.Az организаторы мероприятия. Фестиваль объявил об обширной программе и начал продажу билетов.

По словам директора фестиваля и председателя Азербайджанской ассоциации анимации Рашида Агамалиева, все собранные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку женщин-режиссеров страны.

6-й Фестиваль ANIMAFILM включает в себя три основные программы: конкурсную и внеконкурсную, а также программу для профессионалов.

Из 174 фильмов из 46 стран, представленных на фестиваль, отборочная комиссия выбрала в конкурсную программу 39 работ из 13 стран. Эти фильмы будут соревноваться в 2 международных и 2 отечественных категориях. Все отобранные фильмы будут оценены международным жюри и детской аудиторией, а победители награждены на церемонии закрытия фестиваля. Призовой фонд фестиваля составляет 2300 долларов США (3910 азербайджанских манатов).

Во внеконкурсной программе состоится показ анимационных фильмов программы "Фильмы, снятые женщинами для женщин", а также номинированного на "Оскар" полнометражного фильма "Красная черепаха" (The Red Turtle) и удостоенного премии "Оскар" полнометражного фильма "Унесенные призраками" (Spirited Away) японской студии Ghibli, индийских анимационных фильмов, получивших различные награды.

В рамках программы для профессионалов будут представлены местные анимационные кинопроекты и организованы встречи, мастер-классы и воркшопы с членами международного жюри, а также специально приглашёнными гостями. В рамках программы оскароносный режиссер Майкл Дудок де Вит, канадский аниматор Мэтью Лайон проведут мастер-классы, а грузинский режиссер Ана Чубинидзе и Техзиб Хурана из Индии проведут анимационные семинары для детей.

Также в рамках программы для профессионалов анимации в этом году будет организован ряд закрытых мероприятий. В их числе тренинги и индивидуальные встречи с европейскими менторами - швейцарским режиссером Изабель Фавез, французским продюсером Оливье Катерином - для 5 женщин-режиссеров, выбранных для участия в проекте семинара и финансовой программе "Права женщин через анимационные фильмы", реализуемой при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Выбранные анимационные проекты будут представлены публике на "ANIMAFILM School: конкурс питчингов". Принять участие в конкурсе питчингов в качестве зрителя может любой желающий.

Кроме того, в рамках фестиваля также будет организован "круглый стол" на тему коммерциализации национальной анимационной индустрии Азербайджана и перспектив её экспортных возможностей.

Также по случаю 125-летия азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы на мероприятии "Классические азербайджанские анимационные фильмы" будут показаны жемчужины национальной анимации.

Генеральными спонсорами фестиваля являются министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики, а главным спонсором - Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. Другими спонсорами являются посольство Королевства Нидерландов в нашей стране, Сообщество cвязи с общественностью TOTD/Tip Of The Day.

В этом году партнерами фестиваля являются Союз кинематографистов Азербайджана, Федерация творческих индустрий Азербайджана, Shahmaran Metaceramica, Gender Hub Azerbaijan, посольство Чехии, посольство Франции и Французский институт в Азербайджане, Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, Tripsome и XPPen.

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