В квартире-музее Ниязи почтена память маэстро

В квартире-музее Ниязи прошло мероприятие, приуроченное к 111-летию со дня рождения выдающегося дирижера и композитора.

Как сообщает Day.Az, директор Государственного музея музыкальной культуры, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о жизни и творчестве народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, маэстро Ниязи.

Она подчеркнула, что плодотворная деятельность Ниязи на пути расцвета азербайджанского искусства составляет яркую страницу в истории нашей современной культуры. С его именем напрямую связаны становление национальной дирижерской школы и большой путь развития, который эта школа преодолела за короткое время. Маэстро Ниязи принадлежат заслуги в продвижении и прославлении на международном уровне музыкальных произведений Азербайджана. Будучи автором ряда глубоко содержательных симфонических произведений, он также внес ценный вклад в становление национального симфонизма. Его опера "Хосров и Ширин", симфонический мугам "Раст", балет "Читра" и десятки других произведений - драгоценные жемчужины нашей музыкальной сокровищницы.

Затем была продемонстрирована видеозапись выступления великого лидера Гейдара Алиева на 90-летнем юбилее маэстро Ниязи.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием профессора Бакинской музыкальной академии, народной артистки, пианистки Ульвии Гаджибековой, музыковеда Севиндж Ибрагимовой (фортепиано, вокал), Мирджафара Мовсумзаде (тар, вокал), лауреата международных конкурсов Наримана Амирасланова (фортепиано).

В завершение мероприятия родственник маэстро Ниязи Сахиб Гадимов поблагодарил всех, кто участвовал в организации мероприятия.