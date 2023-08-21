Концерт в Филармонии в честь Ниязи

Концерт, приуроченный к 111-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося дирижера и композитора Ниязи, прошел на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева.

Как сообщает Day.Az, на концерте выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджанской Республики Фуада Ибрагимова.

В программе прозвучали произведения Ниязи - "Концертный вальс", симфонический мугам "Раст", романс "Арзу" - и народная песня "Гарагиля" в обработке композитора. Солистами выступили Фатима Джафарзаде (сопрано) и Гюльнар Гудратли (ханенде).