https://news.day.az/culture/1591476.html Определилось место где установят памятник Чингизу Айтматову
Определилось место где установят памятник Чингизу Айтматову
Стало известно место в Баку, где будет установлен памятник для увековечивания памяти выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Как сообщает Day.Az, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.
Место, о котором идет речь, было выбрано из трех предложенных.
На территории уже начались подготовительные работы.
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