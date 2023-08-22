Определилось место где установят памятник Чингизу Айтматову

Стало известно место в Баку, где будет установлен памятник для увековечивания памяти выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Как сообщает Day.Az, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.

Место, о котором идет речь, было выбрано из трех предложенных.

На территории уже начались подготовительные работы.