Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры находятся на высоком уровне
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Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры находятся на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

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