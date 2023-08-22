https://news.day.az/culture/1591575.html Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры находятся на высоком уровне - Озодбек Назарбеков
Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры находятся на высоком уровне - Озодбек Назарбеков
Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры находятся на высоком уровне.
Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.
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