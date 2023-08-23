Памяти Артиста! Тото Кутуньо в Баку

На 81 году жизни скончался всемирно известный итальянский певец и композитор, любимец миллионов Тото Кутуньо. Ему рукоплескал весь мир, стоя приветствовали и признавались в любви миллионы зрителей. Он также являлся автором хитов многих мировых звезд, среди которых Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, группа Ricchi e Poveri и другие. Его композиции навсегда останутся жить в наших сердцах. Естественно, что в этой истории есть и Баку. Ведь Тото Кутуньо был не только великим Артистом, но и большой Личностью.

Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вспомнить концерт 2008 года во Дворце Гейдара Алиева в Баку. В тот холодный ноябрьский вечер на концертной сцене была настоящая жара от нахлынувших чувств, и не только от хитов артиста. Например, когда женщины дарили ему цветы, он всегда спрашивал каждую, как ее зовут и пытался повторить непривычное для себя азербайджанское имя - Мехрибан, Сева, Саида, Фируза, Афа и т. д. Некоторые из них давались ему с большим трудом, некоторые - полегче, но женщины были польщены. Воистину, главное внимание! Причем, в отличие от большинства своих коллег, Тото Кутуньо не ограничился заучиванием двух дежурных фраз на азербайджанском - "Салам, Баку" и "Чох сагол", а пошел гораздо дальше - то названия своих песен самостоятельно на азербайджанский перевести попытается, то до пяти считать по-азербайджански, то еще что-то... Аура Артиста и доброго отношения к людям! А после концерта в одном из интервью сказал: "Была очень тесная взаимосвязь с публикой, я почувствовал ее теплоту и искренность, поверьте, наши чувства были взаимны. Я чувствовал себя как дома!" В тот вечер у Тото Кутуньо были проблемы со здоровьем, он хромал во время выступления, но...: "Несмотря на то, что нога немного беспокоит, я чувствовал себя прекрасно. Тем более, что в зале было столько прекрасных женщин, что о проблеме с ногой я вообще забыл (смеется)".

А теперь вспомним декабрь 2013 года, выступление на сцене Baku Crystal Hall в рамках концерта "Звезды фестиваля Сан-Ремо в Баку", где ведущей была великолепная Орнелла Мути и в концертной программе принимали участие легендарные итальянские певцы. И только Тото Кутуньо не только исполнил свои хиты, но и сделал сюрприз - исполнил азербайджанскую народную песню "Сары гялин". "Я три дня старался выучить одну из известных азербайджанских песен. Ваш язык очень сложный. Я попробую спеть эту песню, потому что очень люблю вас", - сказал со сцены Тото Кутуньо, исполнение которого неоднократно сопровождалось бурными овациями зрителей.

Этим выступлением вы вновь можете насладиться на видео Aleksandr Records.

Светлая память Артисту!