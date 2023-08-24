https://news.day.az/culture/1591971.html Очередное мероприятие в рамках проекта «Выставки молодых талантов» в Баку
Очередное мероприятие в рамках проекта «Выставки молодых талантов» в Баку
Очередное мероприятие в рамках проекта "Выставки молодых талантов" при поддержке Русского дома в Баку пройдет 26 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, его организаторы - Ассоциация русской молодежи Азербайджана.
Участниками выставки станут Анастасия Фатеева, ученица Ивановской средней школы Исмаиллинского района, Григорий Фалин, ученик Ивановской средней школы имени Гейдара Алиева, и Шахла Нагиева, студентка Азербайджанского государственного педагогического университета.
Мероприятие пройдет в Русском доме (улица Узеира Гаджибейли, 77б) в 14:00.
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