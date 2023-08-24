Ассоциацию композиторов стран Прикаспия планируют создать в 2024 году

Ассоциацию композиторов стран Прикаспия, которая позволит на постоянной основе взаимодействовать композиторским сообществам России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, создадут в 2024 году.

Как сообщает Day.Az, такое мнение в интервью ТАСС высказал в кулуарах Первого международного форума композиторов стран Прикаспия художественный руководитель и дирижер Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков.

23 августа впервые в Астрахани в рамках международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" проходит Первый международный форум композиторов стран Прикаспия. Его участниками стали деятели культуры и композиторы Азербайджана, России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

"Опыт проведения фестивалей классического искусства в Астрахани показал, что при поиске программных произведений для оркестра Прикаспийских государств мы фактически ничего не знаем о композиторских школах стран Прикаспия. При этом стало понятно, что нам просто необходимо помимо классической музыки исполнять новую и современную, делать так, чтобы эти мелодии становились популярными у сегодняшнего зрителя. Сейчас мы подписали декларацию о сотрудничестве и взаимодействии с участниками форума - это подготовка некоей правовой формы для создания Ассоциации композиторов стран Прикаспия. Это позволит нам более эффективно в постоянном режиме вести работу, взаимодействовать с композиторскими сообществами на местах", - сообщил Голиков, уточнив, что детали создания межгосударственной организации в 2024 году обговариваются.

По словам Голикова, в рамках Первого международного форума композиторов инициировали проведение конкурса среди композиторов из прикаспийских стран с перспективой сделать его ежегодным. В составе жюри будут деятели культуры всех стран-участниц, музыковеды, исполнители и профессиональные критики.

"Имя победителя композиторского конкурса будет объявлено на гала-концерте следующего международного фестиваля "Каспийские сезоны" в 2024 году, где произведение автора прозвучит в исполнении оркестра Прикаспийских стран. Для лауреатов конкурса будет организован концерт в Астраханской филармонии. Уверен, форум композиторов и последующее создание Ассоциации композиторов стран Прикаспия по-настоящему сплотит наши композиторские сообщества путем проведения общих концертов, форумов и творческих встреч на самых разных площадках", - добавил Голиков.

Отметим, что Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" стартовал в Астрахани 22 августа. В рамках фестиваля в Астраханской филармонии с 25 по 28 августа состоятся дни Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Активным участником большинства мероприятий "Каспийских сезонов" станет симфонический оркестр Прикаспийских государств, в составе которого около 70 музыкантов стран Прикаспия.