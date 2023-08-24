В Баку пройдет торжественный вечер, посвященный юбилею кинорежиссёра Вагифа Мустафаева

В киноцентре "Низами" 28 августа пройдет торжественный вечер, посвященный 70-летию видного кинорежиссёра и сценариста, лауреата Госпремии, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф" (Азербайджан), "Дружбы" (Россия), "Честь" (Грузия), "Сербского флага" (Сербия), члена Европейской киноакадемии, лауреата призов международных кинофестивалей, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер организован министерством культуры и Агентством кино Азербайджана.

На юбилейное мероприятие в Баку приедут президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин, актер Тбилисского государственного академического театра имени Руставели, народный артист Грузии Афтандил Махарадзе и другие гости.

В ходе мероприятия состоится показ нового фильма Вагифа Мустафаева "Жизнь как-будто хороша" ("Həyat, deyəsən, gözəldir"). Это картина о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику. Среди взятых в плен армянских солдат есть два брата. Их дальнейшая судьба представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения. Съемки проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Свои поздравления с юбилеем уже присылают известные деятели мирового кинематографа. В частности, народный артист России, кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар" Никита Михалков в видеообращении к своему азербайджанскому коллеге выразил наилучшие пожелания, отметив особое место юбиляра в мировом кинематографе.

"Дорогой Вагиф, ты настоящий национальный мастер. Только национальные мастера принадлежат человечеству", - подчеркунул Михалков.

Вагиф Мустафаев родился 28 августа 1953 года в Баку. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии в Москве. Автор более семидесяти художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан". Такие картины как "Похищение жениха", "Мерзавец", "Француз", "Национальная бомба", "Все к лучшему", "Крик" и другие входят в золотой фонд национального кинематографа. Картины удостаивались главных призов международных кинофестивалей в Болгарии, Италии, Японии, Канаде, США, России, Грузии, Турции, Германии и других странах.

Особое место в творческой жизни Вагифа Мустафаева занимает 12 документальных фильмов, посвященных жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, удостоенные гран-при фестивалей.