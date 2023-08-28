При театрах Азербайджана созданы театры-студии

В связи с исполнением Указа Президента "О проведении 150-летнего юбилея азербайджанского профессионального Национального театра" в Гянджинском, Шекинском, Лянкяранском государственных драматических театрах, Нахчыванском Государственном национальном драматическом театре и Нахчыванском государственном театре кукол созданы театры-студии с целью решения проблемы нехватки кадров.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время при Азербайджанском Государственном академическом русском драматическом театре функционирует театр-студия "Я актер", а при Азербайджанском государственном театре кукол - "Оюг".

Напомним, что 11-12 апреля 2023 года в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся первый театральный форум, посвященный 150-летию Азербайджанского профессионального Национального театра. На форуме обсуждались многие вопросы, связанные с перспективами развития театральной сферы, в том числе текущие проблемы региональных театров.

Отметим, что в целом на данный момент развитию региональных театров уделяется особое внимание, министерством культуры Азербайджана ведется целенаправленная работа по повышению репутации театров и интереса к ним зрителей.