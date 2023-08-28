Начаты съемки фильма о мультикультуральной и толерантной среде в Азербайджане

Начались съемки короткометражного фильма о мультикультуральной и толерантной среде в Азербайджане.

Фильм снят по заказу Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает региональный корреспондент Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи со съемками фильма Губу посетили члены действующих в нашей стране немусульманских религиозных общин.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Саявуш Гейдаров отметил, что цель съемок фильма на тему "Современные вызовы: межрелигиозное сосуществование" - представить Азербайджан как место, где объединены различные цивилизации, на протяжении веков сформировалась национально-культурная атмосфера разнообразия, представители различных национальностей и конфессий живут в условиях мира, спокойствия, взаимопонимания и диалога. Фильм будет продублирован на английский язык, представлен в европейских странах.

Съемки пройдут в Джума-мечети в Губе и синагоге Гилаки в поселке Красная Слобода, где компактно проживают горские евреи, в церкви Николая Чудотворца в городе Хачмаз и других местах. Премьера 15-18-минутного фильма состоится в сентябре.