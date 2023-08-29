Ксения Лагутина о российско-азербайджанском сотрудничестве в области кино

В рамках IV Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья LENDOC FILM FESTIVAL в Санкт-Петербурге состоится показ нового российско-азербайджанского кинопроекта "Жаворонки в репейном поле". Совсем недавно фильм уже получил награду другого интересного и престижного кинофестиваля в России за лучший сценарий.

Как передает Day.Az, накануне нового показа сценарист и режиссёр фильма Ксения Лагутина рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об истории создания картины, фестивальном успехе и сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

- Недавно ваш новый фильм "Жаворонки в репейном поле" стал победителем "Patriki Film Festival - 2023" в номинации "Лучший сценарий" - поздравляем вас! Расскажите, пожалуйста, как родилась эта история?

- Да, это была очень приятная и совсем неожиданная победа. Меня начали поздравлять друзья в соцсетях, и я только из поздравлений узнала, что фильм выиграл номинацию "Лучший сценарий".

Я стала писать сценарий нового фильма ещё до съёмок "Фариды", писала где-то полгода. Он получился очень необычным, и я начала сомневаться, что то, что хорошо на бумаге, будет так же хорошо работать в кино. Поэтому я написала сценарий "Жаворонки в репейном поле", специально сделав структуру сценария нелинейной и рваной. То есть "Жаворонки" появились как некий тренажёр перед съёмками другого фильма.

- "Жаворонки", как и ваш полнометражный дебют "Фарида", заявлены как совместный, российско-азербайджанский проект. Расскажите, пожалуйста, как началось и продолжилось ваше сотрудничество с "Нариманфильмом" и азербайджанскими коллегами.

- Нас свёл мой мастер Эдгар Бартенев. Когда я сняла "Фариду", он отправил черновой вариант монтажа Нариману Мамедову. Если честно, первая сборка была так себе. Но Нариман увидел в этом черновом монтаже потенциал и поддержал нас. Когда мы начали снимать "Жаворонков", я уже сама вышла на него.

- И "Фариду", а теперь и "Жаворонков в репейном поле" ждали самые тёплые отзывы критиков и фестивальный успех. Чем, по-вашему, это объясняется?

- "Фарида" действительно была на многих фестивалях. На первом же фестивале мы взяли приз за лучшую режиссуру и пошло-поехало. А вот у "Жаворонков" был долгий постпродакшн, проблемы с получением прокатного удостоверения, и на фестивали его долгое время не брали. С чем это связано? Не знаю, наверное, у фильма, как и у человека, есть какая-то судьба и чёрные полосы, которые надо переждать. Мне кажется, нужно просто быть искренним в своём творчестве, а выстрелит фильм или нет - сложно предположить.

- А какие фестивальные победы или отзывы о ваших работах запомнились вам больше всего?

- Самая запоминающаяся - это, конечно же, первая победа на фестивале "Горький Fest" с фильмом "Фарида". Я очень волновалась, и такая высокая оценка жюри была для меня очень неожиданной. Я думала, что мне максимум какой-нибудь диплом дадут за участие, а оказалось - мы взяли приз за "Лучшую режиссуру".

Очень тёплые зрительские отзывы были и у "Жаворонков" на фестивале "От всей души" в моём родном городе Ульяновске. Пришли в основном пожилые люди, и я очень удивилась, что фильм затронул людей этого поколения. Это было здорово.

- А доводилось ли вам участвовать в азербайджанских кинофестивалях, кинопоказах? Нет ли таких планов?

- Пока такой возможности, к сожалению, не было. Но если вдруг она появится, я с удовольствием показала бы фильмы в Азербайджане.

- "Жаворонки" вошли и в конкурсную программу IV Международного кинофестиваля нового игрового и доккино РФ и стран ближнего зарубежья, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Что вы ждёте от этого мероприятия? Планируете ли лично посетить фестиваль, представить свой фильм?

- Я стараюсь не строить никаких ожиданий. Пусть будет, как будет. Лично присутствовать не смогу, но фильм представит актриса, которая сыграла в фильме одну из главных ролей - Ольга Новицкая. У неё, кстати говоря, день рождения как раз во время проведения фестиваля, и мне кажется, что это - отличный подарок.

- Первоначально ваш фильм назывался "Жаворонки в пшеничном поле". Почему решено было изменить название на "Жаворонки в репейном поле"? Какой смысл в него вложен?

- Всё очень просто. Я назвала фильм "Жаворонки в пшеничном поле", так же как и одноимённую картину Ван Гога, просто потому, что мне казалось, что атмосфера картины перекликается с атмосферой фильма. Мой мастер Эдгар Бартенев, посмотрев фильм, сказал, что название лучше немного поменять, оно слишком слащаво для фильма. Он предложил назвать его "Жаворонки в репейном поле". Маленькие птички, которые живут среди колючек лопуха. Мне эта идея понравилась, и я согласилась.

- В вашей первой картине главная героиня - азербайджанка из далёкого села, во второй - героями являются жители российской глубинки. Есть ли у этих историй, этих героев общие черты?

- Они похожи тем, что борются за свою разрушенную семью. Кстати, я это поняла только сейчас, когда отвечала на ваш вопрос.

- Кинематографисты часто отзываются об Азербайджане как о прекрасной локации для съёмок - колоритной, с богатой природой и развитой инфраструктурой. Не хотели бы вы один из ваших следующих фильмов снять в Азербайджане?

- Да, конечно. Мне вообще хотелось бы поснимать и в разных странах, и в разных регионах России. Это очень расширяет мировоззрение и избавляет от шаблонов и стереотипов.

- Международное сотрудничество в кинематографе - не редкость. В чём преимущества совместной работы с азербайджанскими коллегами лично для вас? Планируете ли вы продолжить сотрудничество с "Нариманфильмом"?

- Преимущество, наверное, как я уже говорила выше, в том, что они по большому счёту помогли мне просто от доброты душевной. Фильм был на такой стадии, что сложно было предположить, что он победит на фестивалях. И не было никаких гарантий, что мне хватит опыта и упорства его завершить. И конечно же я всегда буду помнить этот добрый поступок, и надеюсь, у нас всегда будут дружеские отношения.

- Над чем вы работаете прямо сейчас, какие проекты в дальнейших планах?

- Этим летом я была куратором в "Лаборатории документального кино 73 doc" в Ульяновске. Мне очень понравилось. Я сейчас подумываю и о преподавательской деятельности, и о съёмке документального фильма. Ну и, конечно же, мне нравится придумывать истории и писать сценарии.