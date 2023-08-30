Будет проведена работа с целью включения ряда исторических памятников Ордубада в список наследия ЮНЕСКО

В Ордубадском районе осмотрен ряд исторических памятников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, специалистами общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательского проектного института "Азерберпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов был проведен осмотр ряда историко-культурных памятников в городе Ордубад - Кайсария, Памятника медресе, Джума-мечети, мечетей Саршехер и Такешии, бани, храма, частных домов.

Отметим, что в Госпрограмме отмечено, что в целях повышения туристической привлекательности Нахчыванской Автономной Республики и защиты историко-культурных памятников на международном уровне ведется работа по включению некоторых историко-культурных памятников в основной список материально-культурного наследия ЮНЕСКО.