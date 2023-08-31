Как в Баку учатся снимать фильмы

В третий день II Международного юношеского кинофестиваля Salam участникам были показаны фильмы "Exodus" (2022, Швеция, режиссёр: Аббе Хассан) и "Goji berries" (2022, Сербия, режиссёр: Сретен Йованович), сообщает Day.Az.

После показов прошли очень интересные обсуждения. Также участники узнали о деятельности художника-постановщика в процессе производства фильма на семинаре по постановке сцен, который провела художница Лейла Габулова, и обменялись идеями на эту тему. Далее участники фестиваля продолжили процесс съемки фильмов, которые будут представлены на киномарафоне.

Для иностранных участников фестиваля была организована экскурсия в Центр Гейдара Алиева. После посещения центра у гостей остались приятные впечатления.

Международный юношеский кинофестиваль Salam организован киностудией Narimanfilm при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджанской Республики, а также при генеральном спонсорстве PASHA Holding. Первый фестиваль был проведен в сентябре 2019 года. В рамках проекта проходят показы фильмов разных стран, проводятся встречи с режиссёрами и актёрами, обсуждения фильмов, а также демонстрируются снятые подростками короткометражные видеоролики на большом экране.

Главная цель фестиваля - создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры Азербайджана, воспитание молодежи в соответствии со всемирными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юного поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов.

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