Азербайджан будет представлен на Международных инклюзивных творческих играх в Липецке

Свыше 3,1 тыс. человек из России и еще 19 стран примут участие в III Международных инклюзивных творческих играх, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

"Липецк впервые примет у себя III Международные инклюзивные творческие игры с 5 по 10 сентября. В финале конкурсной программы примут участие 3134 конкурсанта из 79 регионов России и 19 стран. От Липецкой области в играх примут участие 120 человек", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении правительства региона, в финале игр примут участие конкурсанты из регионов России, а также представители Азербайджана, Латвии, Израиля, Узбекистана, Малайзии, Индии, Китая, Таджикистана, Алжира, Сенегала, Кении, Непала и др. На играх в 32 номинациях по восьми видам искусства в очном формате примут участие более 1200 человек, в заочном - свыше 1800.

По данным правительства Липецкой области, для помощи участникам игр власти региона привлекут более 70 социальных работников, в настоящее время кураторы делегаций находятся на связи с участниками игр, они уточняют данные о времени и месте прибытия, составе команд. Гости Липецка смогут уточнить у кураторов всю необходимую информацию в круглосуточном режиме.

Международные инклюзивные творческие игры ― это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве. В соревнованиях, которые проводятся с 2016 года, участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивные творческие коллективы, победители региональных фестивалей и конкурсов. Это единственные в мире игры такого масштаба, зрелищное культурное мероприятие, социально значимое событие для России и гостей из других стран.