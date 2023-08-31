Подарок природы в Баку

В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки республиканского конкурса детского рисунка "Təbiətimizin sovqatı" (Подарок природы), сообщает Day.Az.

На открытии мероприятия директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, педагог детской творческой студии "Хатаи" Гюндюз Хабибов, художник Раван Садигов и другие поздравили участников с открытием экспозиции, отметив, что цель конкурса - стимулирование творчества подростков и представителей молодежи, развитие у них экологического мышления и просвещения по теме экологии.

В конкурсе приняли участие около 700 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков республики. На конкурс отправлено более 800 работ. Для итоговой выставки было отобрано более 150 работ.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли яркие, интересные и глубокие по содержанию работы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az