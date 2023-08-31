В Москве пройдет Международный форум "Золотая арка" имени Рустама Ибрагимбекова

Конфедерация союзов кинематографистов в сентябре 2023 года проведет в Москве Международный форум "Золотая арка" имени Рустама Ибрагимбекова, сообщили Day.Az в Союзе кинематографистов Азербайджана.

В ходе форума пройдут мастер-классы ряда профессиональных кинематографистов. Так, Талгат Тайшанов проведет мастер-класс на тему "Многокамерный метод съемки в кино и на телевидении"; Марат Иманберген - "Работа художников в кино"; Азат Хакимов - "Система эстетики документального кино в художественных фильмах"; Петр Кривостаненко - "Визуализация сценария".

Также планируется проведение "круглого стола" на тему "Сотрудничество киношкол стран СНГ в сфере студенческого кинопроизводства и студенческих кинофестивалей" и семинара "Совместное кинопроизводство стран-членов Конфедерации союзов кинематографистов". Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн-форматах.